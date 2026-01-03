Balsamo | Mattarella toccante su Falcone e Borsellino Palermo capitale del diritto alla verità

Il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di Palermo come simbolo del diritto alla verità, ricordando figure come Falcone e Borsellino. Un momento di riflessione che invita all’unità nazionale, al dialogo tra le generazioni e alla responsabilità condivisa nel costruire un futuro fondato sulla legalità e la memoria storica.

"Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica rappresenta un momento fondamentale di unità nazionale, di dialogo tra generazioni, di impulso per la costruzione del nostro futuro. Da esso scaturiscono lezioni che mantengono una fortissima attualità, come quella, espressa nel 2019, di.

