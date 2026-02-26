Va a scuola e prende a martellate alla testa un compagno di classe 15enne | il caso a Gela

A Gela, un episodio ha coinvolto un ragazzo di 15 anni che è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di classe più grande, che avrebbe portato l’arma da casa. L’accaduto si è verificato all’interno dell’istituto scolastico, suscitando preoccupazione tra studenti e insegnanti. Le autorità stanno indagando sulle modalità e sulle cause di quanto successo.

All'istituto "Ettore Maiorana" di Gela un 15enne è stato colpito alla testa con un martello da un ragazzo di un anno più che grande che avrebbe portato l'oggetto da casa. Il giovane è stato portato in ospedale: non è grave. La polizia indaga sulla dinamica.