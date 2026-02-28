Domenica 1 marzo 2026 alle ore 20:45 si disputa il match tra Marsiglia e Lione, valido per il ventiquattresimo turno di Ligue 1. Il Marsiglia, allenato da Beye, cerca di superare le difficoltà legate alla gestione tecnica precedente, mentre il Lione di Fonseca si prepara a affrontare la partita. Le formazioni e le quote sono state pubblicate in vista di questo incontro.

Il Marsiglia di Beye sembra ancora doversi scrollare di dosso le scorie della precedente gestione tecnica e quest’oggi se la vedrà con il Lione di Fonseca nel posticipo del ventiquattresimo turno di Ligue1. I Phoceens sono malamente caduti a Brest, irriconoscibili rispetto anche a solo un mese fa e con ancora le scorie delle ultime recenti sconfitte. Ci sarà molto da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Lione (domenica 01 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Strasburgo e Lione chiamate a rispondere a PSG e Marsiglia: il programma della Ligue 1Dopo le vittorie di PSG e Marsiglia, Strasburgo e Lione saranno chiamate a rispondere per rimanere agganciate al secondo posto, impegnate rispettivamente nel match che aprirà la domenica di Ligue 1 ... tuttomercatoweb.com

Il PSG e il Lione vanno a caccia del controsorpasso al Marsiglia: il programma di Ligue 1Sono cinque le gare che propone la domenica di Ligue 1 a cominciare dalle 15:00, quando il Lione proverà a portarsi momentaneamente in testa alla classifica e a rispondere alla vittoria del Marsiglia ... tuttomercatoweb.com

Alla prima sulla panchina dell’OM, dopo l’addio di De Zerbi e l’interregno di Abardonado, Habib Beye si schianta contro il Brest: decisivo Ajorque con una doppietta in 29 minuti. Il Marsiglia avrebbe anche la chance per riaprirla nel finale, ma Greenwood si fa - facebook.com facebook

