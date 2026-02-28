Mario Giuliacci ‘l’altro’ colonnello delle previsioni meteo | a 86 anni è re di TikTok

Mario Giuliacci, 86 anni, è conosciuto come uno dei volti più noti delle previsioni meteo italiane, con una lunga carriera alle spalle. Dopo aver lavorato come colonnello, negli ultimi anni ha ampliato la sua presenza mediatica, diventando popolare anche su TikTok. La sua figura si distingue per un rapporto diretto con il pubblico e per la capacità di comunicare le previsioni in modo semplice e immediato.

Roma, 28 febbraio 2026 - Mario Giuliacci, 86 anni, l'altro colonnello delle previsioni meteo, dopo Edmondo Bernacca. MeteoGiuliacci è un brand con un grande pubblico social. In famiglia ha seguito le orme del padre anche il figlio Andrea. Giuliacci senior si mostra perfettamente a suo agio con l'intelligenza artificiale – "uso quei modelli da un anno" – e con TikTok, "oltre due milioni di visualizzazioni", a dividere il successo con lui c'è la meteorina Elisa. Non perde il suo garbo d'altri tempi nemmeno quando 'inciampa' nei tuttologi, "abituati a tirare conclusioni in 15 minuti, per fare le mie previsioni io analizzo sei modelli diversi, impiego cinque-sei ore.