Marino | Il Napoli crescerà con i rientri A Bergamo qualcosa ha inciso Vergara? In Italia serve più coraggio con i giovani

Il tecnico del Napoli ha affermato che la squadra migliorerà con il rientro dei giocatori e che la partita contro l'Atalanta ha avuto un impatto. Ha commentato anche sulla situazione di Vergara, sottolineando la necessità di maggiore coraggio nel promuovere i giovani nel calcio italiano. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in una conferenza stampa dopo la partita.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” condotta da Raffaele Auriemma, Pasquale Marino ha analizzato il momento del Napoli tra infortuni, corsa Champions e gestione dei giovani. L’allenatore è convinto che il meglio debba ancora venire: «Adesso verrà il bello perché il Napoli recupererà i giocatori e quindi crescerà in risultati e prestazioni. Qualche risultato non è arrivato per altri fattori, rispetto alle prestazioni». Marino fa riferimento anche ad alcuni episodi arbitrali: «C’è stato qualche errore, non voglio entrare nel dettaglio, ma a Bergamo ad esempio qualcosa ha compromesso la partita perché se fai il 2-0 cambia tutto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

