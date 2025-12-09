Miramari fa suonare l' allarme | Bene i giovani ma in C serve qualcosa in più
Miramari evidenzia l'importanza di investire sui giovani, ma sottolinea la necessità di miglioramenti in Serie C. Nel frattempo, il Forlì Calcio affronta una difficile trasferta ad Ascoli, dove viene sconfitto 3-0, evidenziando le difficoltà attuali della squadra e le sfide da affrontare per tornare alla vittoria.
Non accenna a passare la crisi in casa Forlì Calcio coi galletti che escono sconfitti dalla trasferta di Ascoli col punteggio di 3 a 0 in favore della formazione marchigiana. I biancorossi, tuttavia, nonostante abbiano raccolto appena un punto nelle ultime cinque gare, mantengono ancora. 🔗 Leggi su Today.it