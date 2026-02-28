Marini e Honda si trovano a un bivio, pronti a cercare un riscatto immediato. La casa giapponese affronta un periodo difficile, con risultati al di sotto delle aspettative e un bisogno urgente di miglioramenti evidenti. Nel frattempo, Quartararo si posiziona in modo discreto sullo sfondo, senza influire direttamente sulla situazione, ma comunque presente nel panorama MotoGP.

Cercasi vera Honda disperatamente. Senza se e senza ma. Anni bui, troppo bui, gli ultimi per non pensare che sia l’ora di un cambio di passo. Di un ritorno a quello che un tempo aveva visto la casa giapponese girare solo ad altissimi livelli. Cercasi, dunque, Honda. E con lei anche Luca Marini che – a dire il vero – specie nella parte finale della stagione 2025, è riuscito a ridare una dignità al progetto Hrc mettendo in fila se non risultati, tempi, finalmente più vicini a chi invece la MotoGp la sta guidando a testa alta. Marini ha fatto un lavoro importante, prezioso, diciamo pure decisivo per accendere l’operazione rilancio, ma adesso con questo 2026, tutto dovrà prendere una piega migliore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marini e Honda al bivio. È subito caccia al riscatto. Quartararo sullo sfondo

Quartararo verso Honda, la Yamaha su Martin? E anche Acosta è pronto al salto…Mentre terminava la prima giornata dei test shakedown a Sepang - appuntamento dedicato a collaudatori, rookie e piloti ufficiali dei team che possono...

Leggi anche: Cancelo guarda al Barcellona: l’Italia resta sullo sfondo

Una selezione di notizie su Marini.

Temi più discussi: Cosa manca ancora a Honda? Lo spiega Luca Marini dopo i test; Honda ha trovato la strada giusta, Mir e Marini confermano: Miglioriamo sempre di più; Marini e Honda al bivio. È subito caccia al riscatto. Quartararo sullo sfondo; MotoGP, Marini: Honda è migliorata più degli altri, ma partiamo da molto lontano.

MotoGP | Marini in Yamaha? Arriva l’offerta della casa giapponeseLuca Marini potrebbe lasciare la Honda a fine stagione 2026 per trasferirsi in Yamaha, dove troverebbe come compagno di squadra Jorge Martin. Il pesarese ha dato una grande mano alla Honda per tornare ... motograndprix.motorionline.com

MotoGP, Marini: Ho montato le soft prima degli altri convinto che sarebbe piovutoMotoGP: Sono stato sfortunato e al momento del time attack ero nella posizione sbagliata. Domani il Q1 sarà difficile perché ci sono due Ducati e la mia moto non ha abbastanza potenza da girare sull' ... gpone.com

MOTOGP - MARINI: "IL Q1 NON SARÀ SEMPLICE ESSENDOCI DUE DUCATI" “È stata una giornata un po’ sfortunata. Quando ho visto le nuvole nere ho pensato all’anno scorso, che non ero rientrato a cambiare le gomme per primo. Quest’anno invece ho - facebook.com facebook