João Cancelo, attualmente al Barcellona, continua a essere oggetto di attento interesse da parte del mercato italiano, con Juventus e Inter che monitorano la situazione. Tuttavia, nelle ultime settimane, le possibilità di un suo ritorno in Serie A sembrano rallentare, lasciando ancora incerto il futuro del giocatore nel calcio europeo. La situazione resta da seguire, mentre le trattative sembrano ancora in fase di sviluppo.

Il mercato italiano osserva, ma João Cancelo guarda altrove. Le piste che lo hanno riavvicinato a Juventus e Inter nelle ultime settimane, almeno per ora, non sembrano destinate a scaldarsi. Il terzino portoghese ha in testa un’altra idea e sta aspettando che sia quella a muoversi. Cancelo e l’idea di lasciare l’Arabia. Il capitolo saudita con l’ Al-Hilal è vicino alla conclusione. Cancelo ha manifestato la volontà di cambiare aria già in questa finestra di mercato e il club non intende opporsi, arrivando persino a valutare una compartecipazione sull’ingaggio per facilitare l’uscita. Un segnale chiaro: la separazione è possibile, a patto che si incastrino tempi e destinazione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Cancelo guarda al Barcellona: l’Italia resta sullo sfondo

Leggi anche: Milan-Gabriel Jesus, suggestione che resta sullo sfondo

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee resta il primo obiettivo: Raspadori sullo sfondo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/v6W8T3VuMX8 CANCELO-INTER SI MA SERVE UN CLAMOROSO SCAMBIOCALHA SI LAVORA AL RINNOVO - facebook.com facebook

CANCELO-INTER, c'è FIDUCIA: COSA MANCA. CARBONI va in ARGENTINA, rebus FRATTESI. CONTRO il BOLOGNA.. GUARDA IL VIDEO youtube.com/watchv=B2frmw… x.com