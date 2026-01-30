Quartararo verso Honda la Yamaha su Martin? E anche Acosta è pronto al salto…

Dopo settimane di voci, arriva la prima conferma: Fabio Quartararo potrebbe lasciare Yamaha e approdare in Honda. La casa giapponese sta già negoziando con il francese, pronto a cambiare squadra. Nel frattempo, si parla anche di un possibile trasferimento di Martin su Yamaha e di Acosta che si prepara al grande salto. La MotoGP si muove, le trattative sono in corso.

Mentre terminava la prima giornata dei test shakedown a Sepang - appuntamento dedicato a collaudatori, rookie e piloti ufficiali dei team che possono sfruttare le concessioni e antipasto della prima sessione di prove ufficiali MotoGP dal 3 al 5 febbraio sulla stessa pista malese - sono rimbalzate nel paddock le prime notizie bomba che riguardano i trasferimenti di due top drivers a partire dalla stagione 2027. Protagoniste di questi primi trasferimenti sono Honda e Yamaha, le due Case giapponesi "deluse" dai risultati ottenuti nelle ultime stagioni e che mancano all’appuntamento del titolo iridato da ormai un lustro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La notizia ha fatto il giro del paddock: Fabio Quartararo sta per lasciare Yamaha e passare in Honda.

Valentino Rossi torna in pista con Yamaha, mentre le squadre sono tutte concentrate su Pedro Acosta, uno dei talenti più promettenti della MotoGp.

