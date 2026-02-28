Marijuana condita alla senape negli elettrodomestici | il trucco fallisce al porto Sequestrati 348 chili

A il porto, un tentativo di nascondere 348 chili di marijuana attraverso l’uso di senape sugli elettrodomestici è stato scoperto. I pacchi di droga erano stati trattati con questa sostanza per coprire l’odore, ma i cani antidroga hanno rilevato la presenza della sostanza illecita. Il tentativo è fallito e la droga è stata sequestrata.

Senape sui pacchi di marijuana nascosti negli elettrodomestici per nascondere l'odore. Un sistema che non è stato sufficiente a ingannare l'olfatto dei cani antidroga. A sequestrare il carico di quasi 350 chili i finanzieri, che hanno intercettato un tir al porto di Civitavecchia.Carico di.