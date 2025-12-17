Sequestrati 248 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro Il duro colpo alla criminalità | GUARDA

Nel porto di Gioia Tauro, un'operazione congiunta tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha portato al sequestro di 248 chili di cocaina purissima, rappresentando un importante colpo alla criminalità organizzata. L'intervento sottolinea l'impegno delle autorità nel contrasto allo spaccio di droga e nella tutela della sicurezza nazionale.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro hanno sequestrato, presso il porto gioiese, una partita di cocaina purissima di 248 chilogrammi. I militari hanno selezionato e sottoposto ad accurate ispezioni due container, provenienti da Paesi d'oltreoceano, che trasportavano rispettivamente autoveicoli usati e sacchi di sesamo. I container bloccati sono stati dapprima sottoposti a scansione radiogena e successivamente a un'accurata ispezione con il prezioso ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

