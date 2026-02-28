Mariella Nava | Il podio dei duetti corrisponde esattamente a quello che pensavo

Mariella Nava, nota cantautrice italiana, ha commentato il risultato di un recente evento musicale, affermando che il podio dei duetti corrisponde esattamente alle sue aspettative. La artista, con una lunga carriera e numerose partecipazioni al Festival di Sanremo in diverse vesti, ha espresso soddisfazione riguardo alla classifica finale. La Nava è conosciuta per la sua raffinatezza musicale e il suo vissuto sul palco dell’Ariston.

Mariella Nava è una delle cantautrici italiane più raffinate. Lei ha una grande esperienza del palco dell’Ariston, perché al Festival ha partecipato più volte e anche con ruoli diversi. In attesa del gran finale del 28 febbraio, Mariella Nava commenta per noi la serata dei duetti, quella che di solito diverte di più ed è più ricca si sorprese. A Sanremo 2026 si sono piazzati nella prima cinquina: Ditonellapiaga con Tony Pitony. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi. Arisa con il coro del teatro Regio di Parma. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band (e Gianni Morandi a sorpresa ). Eri molto curiosa dei duetti, sei stata soddisfatta dei duetti? Sì è stata una serata che ha appagato le mie aspettative. 🔗 Leggi su Dilei.it

