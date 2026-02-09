Uil Pensionati al via la fase congressuale | al via il congresso territoriale

A Messina oggi è iniziato il congresso territoriale della Uil Pensionati. La fase congressuale coinvolge tutte le strutture dell’organizzazione e prevede incontri con iscritti e rappresentanti del territorio. La manifestazione segna l’avvio di un percorso di confronto e partecipazione democratica, con l’obiettivo di definire le priorità e le strategie per il futuro del sindacato.

Appuntamento alla Cassa Edile con dirigenti sindacali e delegati per il confronto su rappresentanza, diritti e futuro dell'organizzazione Martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nella sede della Cassa Edile di Messina, in via Alessandro Volta (ex Zir), è in programma il XIII Congresso territoriale della Uil Pensionati Messina. I lavori saranno aperti e presieduti dal segretario generale della Uil Messina, Ivan Tripodi. La relazione introduttiva sarà affidata a Pippo Calapai, segretario generale della Uil Pensionati Messina, che traccerà il bilancio dell'attività svolta e le prospettive future del sindacato dei pensionati.

