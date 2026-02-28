Maria Antonietta e Colombre | La nostra una canzone politica travestita da pop la felicità un diritto di tutti

Maria Antonietta e Colombre presentano a Fanpage.it la canzone portata a Sanremo, intitolata

Maria Antonietta e Colombre disegnano per Fanpage.it la canzone che hanno portato sul palco di Sanremo: una bici per due e un quadrato nero su fondo bianco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: «Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore: la nostra è una canzone politica»Alla vigilia di Sanremo 2026 come state, davvero? Maria Antonietta: «Tutti ce lo chiedono come se dovessimo stare malissimo.

Sanremo, il testo della canzone “La felicità e basta” di Maria Antonietta e ColombreDurante la prima serata del Festival Maria Antonietta ha reso omaggio a Nada, indossando una replica del suo famoso vestito bianco con le margherite...

Contenuti e approfondimenti su Maria Antonietta.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta? - Video; Chi sono Maria Antonietta & Colombre, per la prima volta a Sanremo con La felicità e basta. FOTO; Al via la gara dei big, Maria Antonietta e Colombre cantano La felicità è un diritto; Sanremo 2026: Maria Antonietta & Colombre.

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026, il look della terza serata è ispirato a un romanticismo SixtiesLa coppia nella vita e nel lavoro portano al festival La felicità e basta, inno all'amore semplice (anche nello stile) ... vogue.it

Chi sono Maria Antonietta e Colombre: stanno insieme?/ Storia d’amore nata grazie ad una chitarraChi sono Maria Antonietta e Colombre, il duo che si presenta al Festival di Sanremo 2026 per la prima volta come artisti in gara: stanno insieme? ilsussidiario.net

“Ci siamo sentiti liberi di essere noi stessi” Maria Antonietta e Colombre ai nostri microfoni! #Sanremo2026 #fuorisanremoitaliana - facebook.com facebook

Serata Cover Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas “Il mondo” #Sanremo2026 x.com