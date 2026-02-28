In diretta dalla discesa di Garmisch 2026, il campione Odermatt si presenta come uno dei favoriti alla vittoria, mentre Franzoni e Paris non sono riusciti a salire sul podio. La gara è iniziata alle 11:59 con Sejerstedt, che al momento si trova in tredicesima posizione a poco più di due secondi dal leader. La competizione prosegue con gli atleti che cercano di migliorare i tempi.

12:01 Andatura turistica per il vecchietto della nazionale transalpina. Quasi 5 secondi di ritardo per Theaux, ora un nuovo TV break. 11:59 E’ tredicesimo Sejerstedt a poco più di due secondi dal leader. L’austriaco Haaser sbaglia e scivola in diciottesima posizione. Tocca al veterano francese Tbeaux. 11:57 Tracciato che si è rallentato. Il transalpino Muzaton chiude a due secondi e 66 centesimi da Odermatt. Spazio al norvegese Sejerstedt. 11:55 Tredicesimo posto per lo sloveno Hrobat, tocca al francese Muzaton. 11:53 Dodicesimo a poco più di 2 secondi dal leader Alexander. Tocca allo sloveno Hrobat. 11:48 Tuttavia Von Allmen rimonta approfittando dei curvoni centrali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Odermatt si candida alla vittoria, Franzoni e Paris fuori dal podio

