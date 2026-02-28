Marco Bezzecchi | Non sono preoccupato dalle cadute la moto va bene e voglio divertirmi

Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Thailandia, prima gara del Mondiale 2026 di MotoGP. Il pilota romagnolo, in sella a un’Aprilia, ha dichiarato di non essere preoccupato per le cadute e di voler semplicemente divertirsi in gara. La sua performance ha permesso di partire davanti a tutti sulla griglia di partenza.

Missione compiuta per Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo dell’Aprilia ha conquistato la pole-position del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, Bezzecchi ha dato un seguito rispetto a quanto messo in mostra nel corso delle prove libere e delle pre-qualifiche. Un time-attack, però, anche con una caduta nell’ultimo run, che però non gli ha precluso la conquista della p.1. “ Nell’ultimo tentativo mi sono un po’ distratto perché in curva-4 Morbidelli era fermo all’interno. Io sono andato un po’ largo e, nel tentativo di recuperare, ho spinto. Ho fatto un grande t-3, ma poi ho forzato un po’ troppo la frenata all’ingresso dell’ultima curva e ho perso l’anteriore “, ha spiegato il centauro nostrano ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

