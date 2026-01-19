19 gennaio Madonna del Sangue | due testimoni vedono fuoriuscire sangue dall’immagine

Il 19 gennaio, in occasione della festa della Madonna del Sangue, due testimoni hanno osservato una fuoriuscita di sangue dall'immagine della Vergine. Questa testimonianza, riportata da giovani in preghiera, ha suscitato interesse e riflessione tra i devoti e le comunità religiose, mantenendo vivo il senso di mistero e devozione legato a questo evento.

Due giovani che stavano pregando la Madonna si accorsero che del sangue scorreva dall’immagine della Vergine. Diversi anni prima era stata la volta di un altro miracolo legato al sangue. Nella Basilica di Santa Maria Assunta, a Bagno di Romagna, in quel di Forlì, si conservano un’incisione di legno del XV secolo chiamata la «Madonna del Sangue» e la reliquia del Miracolo Eucaristico del Sacro Lino intriso di Sangue. In questa rara xilografia in folio colorata, di autore anonimo, viene rappresentata la Madonna col Bambino. Madre e Figlio reggono il globo terracqueo all’interno del quale si può scorgere un’immagine sintetica ma precisa della Basilica di Sant’Apollinare in Classe di Ravenna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

3 gennaio, Madonna del Rosario di Maropati: dal quadro sgorga sangue per 40 anni

Il 3 gennaio a Maropati, in Calabria, si ricorda un evento particolare legato alla Madonna del Rosario. Il quadro raffigurante la Madonna ha mostrato, per circa quarant’anni, delle lacrime di sangue, attirando l’attenzione di fedeli e curiosi. Questa vicenda ha suscitato interesse e discussioni nella comunità locale, mantenendo vivo il ricordo di un episodio che ha segnato la storia religiosa del paese.

10 gennaio, Madonna del Pianto: l’orribile delitto di sangue dietro il miracolo

Il 10 gennaio, nella ricorrenza della Madonna del Pianto, si ricorda un tragico episodio di sangue legato a un miracolo. Un delitto avvenuto davanti all’immagine affrescata ha segnato la storia di questo evento, il cui eco si è tramandato nel tempo. Questa vicenda, con le sue sfumature di sofferenza e fede, rimane un punto di riferimento nella memoria collettiva.

