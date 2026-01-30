Bloody Sunday quando una marcia per la pace finì nel sangue e diventò una canzone che ancora ci emoziona

Il 30 gennaio 1972, nel quartiere di Bogside a Derry, Irlanda del Nord, una marcia pacifica per i diritti civili si concluse in una sparatoria che lasciò dietro di sé 14 morti e molti feriti. La scena si trasformò in un’icona del conflitto nordirlandese, segnando un punto di svolta e lasciando un segno profondo nella memoria collettiva. Da allora, la storia di quella giornata è diventata anche una canzone che ancora oggi emoziona e ricorda quella tragedia.

Il 30 gennaio 1972, nel quartiere di Bogside a Derry, Irlanda del Nord, una marcia pacifica per i diritti civili si trasformò in una delle tragedie più emblematice del conflitto nordirlandese: la Bloody Sunday. I paracadutisti dell’esercito britannico aprirono il fuoco contro i manifestanti, uccidendo 13 persone sul colpo e ferendone almeno altre 15, una delle qu30ali morì successivamente. L’evento provocò un’ondata di indignazione e radicalizzazione, alimentando il sostegno all’Irish Republican Army (IRA) e acuendo il conflitto tra nazionalisti cattolici e unionisti protestanti. Un celebre murale a Derry (fonte: BBC) Il contesto della Bloody Sunday risiedeva in anni di tensioni tra la comunità cattolica, che chiedeva pari diritti, e il governo britannico, che rispondeva con misure sempre più repressive. 🔗 Leggi su Cultweb.it

