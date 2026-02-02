Come ci truccavamo nel 2016? Ecco 5 trend make up che a distanza di 10 anni sono tornati a farci sognare

La moda del trucco torna a farsi vedere sui social. Instagram e TikTok sono pieni di video che rievocano i look di dieci anni fa, e molti utenti riscoprono i trend di un tempo. Tra i più amati ci sono alcuni stili che sembrano ormai dimenticati, ma che adesso sono di nuovo di tendenza. La nostalgia spinge tanti a rifare gli stessi trucchi di allora, portando alla ribalta vecchi must have del make-up. È come se il passato si stesse riproponendo, con un tocco di modernità.

Avete notato anche voi quella strana ondata di nostalgia che sta travolgendo Instagram e TikTok? Tutto è iniziato quasi per gioco: un trend, una sfida a scorrere la galleria fotografica fino ad arrivare a dieci anni fa. Improvvisamente, i nostri si sono riempiti di scatti del 2016, un anno che oggi ci appare come l'ultimo vero momento di spensieratezza collettiva prima che tutto diventasse troppo veloce, troppo "minimal", troppo clean. Il 2016 non è stato solo un anno, è stata un'era geologica dei social media. Era l'anno di Lemonade di Beyoncé, l'anno in cui i filtri di Snapchat con le orecchie da cagnolino erano il massimo della trasgressione e, soprattutto, l'anno in cui YouTube Beauty era al suo apice assoluto.

