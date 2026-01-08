Il nuovo prefetto Cristina Favilli ricevuto dal sindaco Pardini I migliori auguri di buon lavoro

Il sindaco Mario Pardini ha incontrato ieri a Palazzo Orsetti il nuovo prefetto di Lucca, Cristina Favilli, che succede alla dottoressa Giusi Scaduto, in pensione da dicembre. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e di saluto formale, con i migliori auguri di buon lavoro alla nuova rappresentante del governo in città.

Il sindaco Mario Pardini ha ricevuto ieri a Palazzo Orsetti il nuovo prefetto di Lucca Cristina Favilli, che prende il posto della dottoressa Giusi Scaduto, in pensione dallo scorso 1 dicembre. "A nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità lucchese – ha dichiarato il primo cittadino -, desidero rivolgere il più caloroso benvenuto alla dottoressa Favilli, nuovo prefetto di Lucca. Il suo insediamento segna l'inizio di una nuova fase di collaborazione istituzionale all'insegna del dialogo, della responsabilità e della condivisione degli obiettivi comuni". "Siamo certi – ha sottolineato il sindaco Pardini – che la sua esperienza e competenza, maturate anche nel recente incarico presso la Prefettura di Matera, rappresenteranno un valore aggiunto per il nostro territorio, nell'ottica di una costante attenzione alla sicurezza, alla legalità ed alla coesione sociale.

“Pronti a costruire insieme un percorso solido e proficuo”: il saluto di Pardini al nuovo prefetto - Il sindaco Mario Pardini ha ricevuto a Palazzo Orsetti la nuova prefetto di Lucca Cristina Favilli, che prende il posto della dottoressa Giusi Scaduto, in pensione da dicembre. luccaindiretta.it

Cristina Favilli nuova prefetta di Lucca: “Sarò al servizio della comunità per garantire sicurezza, legalità e rispetto dei diritti” - Oggi (7 gennaio) l'insediamento: "Confido nella leale collaborazione di tutte le componenti istituzionali e della società civile" ... luccaindiretta.it

