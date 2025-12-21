Guarin rivelazione shock: le parole dell’ex centrocampista dell’Inter in un’intervista personale e toccante al Corriere della Sera In una lunga e toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fredy Guarín, ex centrocampista dell’Inter, ha deciso di raccontare senza filtri la parte più dolorosa della sua vita. Un racconto umano, profondo, che va oltre il calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Guarin rivelazione shock: «Ho toccato l’inferno, poi è iniziata la mia partita più importante. Ho pensato al suicidio. Alcuni ex Inter hanno provato ad aiutarmi, ma…»

