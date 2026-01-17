Marc Marquez si prepara al Mondiale | Ritiro? Mi costringerà il mio corpo Mentalmente sono un razzo

Marc Marquez si avvicina all’inizio del Mondiale 2026 con ottimismo e determinazione. In un’intervista, ha dichiarato che il suo corpo potrebbe portarlo al ritiro, ma mentalmente si sente pronto come un razzo. Con il debutto previsto il 1° marzo a Buriram, la stagione si annuncia ricca di sfide e aspettative, conclusasi a novembre a Valencia.

Tra un mese e mezzo si apriranno i battenti sul Motomondiale 2026. La stagione come sappiamo si aprirà il 1 marzo in quel di Buriram, città che ospiterà il GP della Thailandia, primo di ventidue appuntamenti che si concluderanno il 22 novembre come da tradizione sul circuito di Valencia. E' un periodo molto delicato per tutti i centauri in lizza, motivati a vivere un'annata sportiva da protagonisti. Tra questi c'è ovviamente anche il detentore del titolo Marc Marquez, l'anno scorso dominatore totale e pronto a riconfermarsi anche in un 2026 che promette scintille. L'iberico, intercettato dai microfoni della tv spagnola La sexta, ha parlato a lungo della sua paura più grande, quello di dover smettere a causa di problemi fisici.

