Maradona avanti con la progettazione | Cosenza mostra i render del restyling per Euro 2032

Il Comune di Cosenza ha pubblicato i render del progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona, che sarà aggiornato in vista della UEFA Euro 2032. La fase di progettazione continua senza interruzioni, con lavori volti a rinnovare gli impianti e le strutture dell’impianto sportivo. La presentazione dei rendering segna un passo nel processo di preparazione per l’evento europeo, che coinvolge direttamente l’impianto.

Napoli, lo stadio: «Restyling del Maradona anche senza Euro 2032»«Il Presidente Aurelio De Laurentiis? Aspettiamo di capire la posizione del club, entro luglio ci sarà il progetto definitivo: nel caso di silenzio,...

