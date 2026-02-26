Sal da Vinci improvvisa un flash mob a Sanremo | lo show con due promessi sposi sulle note di Per sempre sì – Il video

Durante il Festival di Sanremo, un artista ha deciso di coinvolgere il pubblico con un flash mob improvvisato. Ha officiato una promessa tra due persone e poi ha interpretato una canzone famosa tra gli spettatori. L’evento ha attirato l’attenzione di molti e ha aggiunto un momento di spontaneità alla serata. La scena ha creato un’energia speciale tra i presenti, con un pubblico partecipe e emozionato.

Flash mob improvvisato per Sal da Vinci a Sanremo. Il cantante napoletano ha officiato una cerimonia di promessa tra due innamorati e poi ha cantato assieme a un foltissimo pubblico la canzone Per sempre sì, con cui è in gara al Festival di Sanremo e che è già diventata un tormentone. Decine di persone si sono affollate davanti alla Concattedrale di San Siro e il cantante è salito su una Ape Car agghindata di fiori per essere visibile a tutti mentre cantava. Sal da Vinci ha anche inscenato una piccola coreografia con il pubblico presente. Durante lo show, l'artista ha consegnato anche le fedi, sempre con la scritta «Per sempre sì» a una coppia che si è scambiata le promesse proprio davanti a lui.