Mina Cagliari: segnali positivi in vista della trasferta contro l’Atalanta. Il difensore spinge per rientrare a disposizione già nel prossimo turno Buone notizie per il Cagliari in vista della delicata trasferta alla New Balance Arena contro l’Atalanta, in programma sabato. Il principale punto di attenzione riguarda Mina Cagliari, il difensore colombiano reduce da un problema . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mina Cagliari, il difensore ha saltato la sfida contro la Roma per infortunio: come sta e se potrà rientrare contro l’Atalanta