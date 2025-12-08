Mina Cagliari il difensore ha saltato la sfida contro la Roma per infortunio | come sta e se potrà rientrare contro l’Atalanta

Mina Cagliari: segnali positivi in vista della trasferta contro l’Atalanta. Il difensore spinge per rientrare a disposizione già nel prossimo turno Buone notizie per il Cagliari in vista della delicata trasferta alla New Balance Arena contro l’Atalanta, in programma sabato. Il principale punto di attenzione riguarda Mina Cagliari, il difensore colombiano reduce da un problema . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mina cagliari difensore haAtalanta Cagliari, come sta Yerry Mina? L’aggiornamento sulle sue condizioni - Yerry Mina, difensore centrale del Cagliari, punta a recuperare per la partita dei Bergamo contro l’Atalanta di Raffaele Palladino Segnali positivi per i rossoblù in vista della delicata trasferta all ... Scrive cagliarinews24.com

