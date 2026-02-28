Mamma ritarda la registrazione del figlio all'Anagrafe | Voglio dargli il cognome del padre Ma il genitore è detenuto

Una donna ha deciso di ritardare la registrazione del suo bambino all'anagrafe perché desidera attribuirgli il cognome del padre, che si trova in carcere. Nel frattempo, ha partorito e ha scelto di posticipare la dichiarazione di nascita fino alla scarcerazione del partner. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità competenti.

Partorisce ma rinvia la dichiarazione di nascita per attendere la scarcerazione del compagno detenuto. La neo mamma, una 38enne, è stata denunciata.