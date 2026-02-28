Ritarda la registrazione per dare il cognome del padre detenuto | scatta la denuncia

A fine gennaio nasce un bambino a Massa di Somma, ma lo Stato non registra ancora il suo nome. I Carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno denunciato una donna di 38 anni, accusata di aver ritardato la registrazione per non indicare il cognome del padre detenuto. La situazione ha portato alla denuncia per soppressione di stato.

Un bambino nasce a fine gennaio, ma per lo Stato risulta inesistente. Succede a Massa di Somma, comune a sud di Napoli, dove i Carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno denunciato una donna di 38 anni con l’accusa di soppressione di stato. Il piccolo è venuto alla luce nella notte del 25 gennaio presso la clinica Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes. Parto regolare, madre e figlio in ottima salute. Festeggiamenti, fiocco blu e l’inizio di una nuova vita. Tuttavia, a distanza di oltre un mese, qualcosa non torna nei registri. A fine febbraio, grazie alla sinergia tra medici e forze dell’ordine, emerge un’irregolarità: la donna, residente a Marano di Napoli, risulta ancora all’anagrafe come “nubile e senza prole”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

