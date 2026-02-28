Maltrattamenti in famiglia ordine di espiazione pena per 30enne

A Valle di Maddaloni i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni proveniente da Napoli in esecuzione di un ordine di espiazione pena emesso il 25 febbraio 2026 dalla Procura di Nola. L’arresto è avvenuto nei confronti di un soggetto coinvolto in un procedimento legato a maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito.

A Valle di Maddaloni, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 30enne originario del napoletano, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena emesso il 25 febbraio 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. L'uomo è stato raggiunto dai militari.