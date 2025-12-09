Maltrattamenti in famiglia | scattano i domiciliari per un 30enne

Un uomo di 30 anni, di nazionalità straniera, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la casa della madre, accusato di aver commesso maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla misura cautelare, nell'ambito di un procedimento volto a tutelare la vittima e garantire la sicurezza domestica.

Tempo di lettura: < 1 minuto È finito agli arresti domiciliari presso la casa della madre un uomo 30enne, di nazionalità straniera, che si sarebbe reso protagonista di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. La violenza sarebbe stata commessa nella serata di ieri in un appartamento. Ad intervenire, una volta scattato l’allarme, sono stati i Carabinieri della Locale Stazione di Apice. La decisione sulle eventuali misure afflittive della libertà del 30enne sono ora affidate al Giudice delle indagini preliminari. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamenti in famiglia: scattano i domiciliari per un 30enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’uomo, 38 anni, è accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori - facebook.com Vai su Facebook

Solopaca, maltrattamenti in famiglia: scattano i domiciliari per un 45enne - Ieri, i carabinieri della stazione di Solopaca hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Benevento, nei confronti di ... Secondo ilmattino.it