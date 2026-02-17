Maltratta i genitori ed estorce loro soldi | le denunce le corse al pronto soccorso e l' arresto

Un uomo è stato arrestato dopo aver maltrattato i genitori e averli costretti a consegnargli denaro, un episodio che ha portato le vittime a cercare aiuto al pronto soccorso. La polizia ha ricevuto diverse denunce e ha intercettato i comportamenti violenti dell’uomo, che ora dovrà rispondere di accuse gravi.

L'uomo dopo l'intervento della squadra mobile aveva un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma ha distrutto il dispositivo ed è tornato a minacciare i familiari. Arrestato Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: maltrattamento ed estorsione nei confronti dei genitori. E oggi sono scattate le manette. La Polizia di Stato ha dato infatti esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne. In seguito a una prima denuncia presentata dai genitori dell’uomo che, alcuni mesi fa, disperati si sono rivolti agli uffici della Questura di Arezzo, la Squadra Mobile ha dato il via a una approfondita attività d’indagine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Due ubriachi al volante e uno nei pressi del pronto soccorso, anche un'evasione dai domiciliari: le denunceI Carabinieri di Cesena hanno portato a termine un piccolo giro di controlli nelle zone più a rischio della città.

Iran, la Nobel per la Pace Narges Mohammadi due volte al pronto soccorso per le manganellate ricevute durante l’arrestoNarges Mohammadi, premio Nobel per la Pace iraniano, è stata ricoverata due volte in pronto soccorso dopo essere stata arrestata e brutalmente picchiata dalla polizia durante una manifestazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.