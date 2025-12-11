Livorno | Accusa un malore mentre lavora in porto 50enne soccorso dai colleghi e portato in ospedale | è grave

Un uomo di 50 anni ha accusato un malore mentre lavorava nel porto di Livorno questa mattina. I colleghi, prontamente intervenuti, hanno soccorso l’uomo e chiamato i soccorsi. Le condizioni del lavoratore sono risultate gravi e si trova attualmente in ospedale. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i presenti e le autorità locali.

Momenti di apprensione al porto di Livorno dove un lavoratore 50enne ha accusato un malore nella mattina di oggi, giovedì 11 dicembre. L'uomo, a un certo punto, ha accusato un dolore al petto e i colleghi, intuita la gravità della situazione, hanno chiamato il 112 che ha inviato sul posto.

