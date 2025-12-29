Paura alla pista di pattinaggio | ragazzina cade soccorsa e trasportata in ospedale

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un pomeriggio di svago tra amici, una ragazzina è caduta sulla pista di pattinaggio di Piazzale Balestrieri, richiedendo l'intervento dei soccorsi. La giovane è stata prontamente assistita e trasportata in ospedale per accertamenti. L’incidente ricorda l’importanza di prestare attenzione durante le attività sportive e di rispettare le norme di sicurezza.

Un pomeriggio di divertimento tra amici si è trasformato in paura alla pista di pattinaggio di Piazzale Balestrieri. Intorno alle 15.15, una ragazzina è caduta mentre pattinava, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato la minorenne in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

paura alla pista di pattinaggio ragazzina cade soccorsa e trasportata in ospedale

© Parmatoday.it - Paura alla pista di pattinaggio: ragazzina cade, soccorsa e trasportata in ospedale

Leggi anche: Incidente poco prima del Centro commerciale, donna soccorsa e trasportata in ospedale

Leggi anche: Donna ferita da arma da fuoco soccorsa in strada a Nole: trasportata in ospedale con un codice rosso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

paura pista pattinaggio ragazzinaPaura alla pista di pattinaggio: ragazzina cade, soccorsa e trasportata in ospedale - Un pomeriggio di divertimento tra amici si è trasformato in paura alla pista di pattinaggio di Piazzale Balestrieri. parmatoday.it

paura pista pattinaggio ragazzinaRagazzina cade sulla pista da pattinaggio: ambulanza in piazzale Balestrieri - Doveva essere un tranquillo pomeriggio tra amici ma una ragazzina è finita a terra nella pista di pattinaggio di piazzale Balestrieri. gazzettadiparma.it

Campobasso, ‘Faccetta Nera’ trasmessa sulla pista di pattinaggio davanti al municipio piena di ragazzi. “Episodio gravissimo” - Dura la critica di Matteo Fallica, segretario del circolo cittadino di Sinistra Italiana: “Canzone simbolo dell’era fascista”. quotidiano.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.