Paura alla pista di pattinaggio | ragazzina cade soccorsa e trasportata in ospedale

Durante un pomeriggio di svago tra amici, una ragazzina è caduta sulla pista di pattinaggio di Piazzale Balestrieri, richiedendo l'intervento dei soccorsi. La giovane è stata prontamente assistita e trasportata in ospedale per accertamenti. L’incidente ricorda l’importanza di prestare attenzione durante le attività sportive e di rispettare le norme di sicurezza.

Ragazzina cade sulla pista da pattinaggio: ambulanza in piazzale Balestrieri - Doveva essere un tranquillo pomeriggio tra amici ma una ragazzina è finita a terra nella pista di pattinaggio di piazzale Balestrieri. gazzettadiparma.it

