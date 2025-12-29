Paura alla pista di pattinaggio | ragazzina cade soccorsa e trasportata in ospedale
Durante un pomeriggio di svago tra amici, una ragazzina è caduta sulla pista di pattinaggio di Piazzale Balestrieri, richiedendo l'intervento dei soccorsi. La giovane è stata prontamente assistita e trasportata in ospedale per accertamenti. L’incidente ricorda l’importanza di prestare attenzione durante le attività sportive e di rispettare le norme di sicurezza.
Un pomeriggio di divertimento tra amici si è trasformato in paura alla pista di pattinaggio di Piazzale Balestrieri. Intorno alle 15.15, una ragazzina è caduta mentre pattinava, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato la minorenne in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
