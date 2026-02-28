La Rai ha annunciato di aver avviato verifiche riguardo alla somiglianza tra il titolo della canzone di Malika Ayane, ‘Animali Notturni’, e il prodotto cosmetico pubblicizzato dalla stessa artista. La questione è stata portata all’attenzione dalla giornalista Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter ValeTutto. La decisione di controllare la situazione è stata presa dall’emittente pubblica in seguito alle segnalazioni.

È il titolo della canzone che l'artista porta a Sanremo 2026 ma anche il nome di un prodotto di bellezza lanciato dal noto marchio di cosmetici Veralab Lo ha scritto Selvaggia Lucarelli sulla sua newsletter ValeTutto e ora la Rai ha deciso di avviare verifiche sul caso di ‘Animali Notturni‘. È il titolo della canzone che Malika Ayane porta a Sanremo 2026 ma anche il nome di un prodotto di bellezza lanciato dal noto marchio di cosmetici Veralab. E nei giorni scorsi, la cantante ha fatto dei post sui social taggando Veralab e segnalando con l’hashtag #adv che si trattava di pubblicità. “Rimedi diurni per animali notturni”, scriveva Ayane sotto una foto di due giorni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malika Ayane e il titolo della sua canzone ‘Animali Notturni” uguale a quello di prodotto cosmetico pubblicizzato da lei: la Rai avvia verifiche

Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”Dopo l’esposto del Codacons contro Dargen D’Amico, è Malika Ayane, questa volta, a finire nel mirino per possibile pubblicità occulta al Festival di...

Sanremo, il testo della canzone “Animali notturni” di Malika AyaneSesta partecipazione per la cantante milanese Malika Ayane, classe 1984, padre marocchino e madre italiana, con il suo brano pop d’autore Animali...

Malika Ayane e Claudio Santamaria insieme a Sanremo 2026: il look di coppia coordinato con pochette a pois custom Armani, lei con cappotto tulipanoNella quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover, Malika Ayane Claudio Santamaria a Sanremo 2026 hanno portato sul palco Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina

Sanremo 2026, Malika Ayane e Animali notturni: perché la RAI indaga?Il 27 febbraio 2026 la Rai ha avviato verifiche sul caso Animali notturni, la canzone con cui Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo 2026. Il titolo del brano coincide con quello di un ... blogsicilia.it

