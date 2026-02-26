Sanremo il testo della canzone Animali notturni di Malika Ayane

A Sanremo torna Malika Ayane, artista milanese con alle spalle già cinque partecipazioni. Questa volta presenta il brano “Animali notturni”, un pezzo di musica pop d’autore che si inserisce nel suo percorso artistico. La cantante, nata nel 1984 e con origini marocchine e italiane, porta sul palco una canzone che si distingue per il suo stile e la sua interpretazione.

"Animali notturni" di Malika Ayane: testo e significato della canzone di Sanremo 2026Già vincitrice per due volte del Premio della Critica "Mia Martini", Malika Ayane torna al Festival di Sanremo per la sua quinta partecipazione tra i...

Sanremo 2026, Malika Ayane canta Animali notturni. Testo e di cosa parla la canzoneMalika Ayane è sempre stata una voce che non corre dietro alle mode: elegante, precisa, ma mai distante.

Come sarà Animali Notturni di Malika Ayane a Sanremo 2026

