Sanremo 2026 la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico Animali notturni

Dopo l'esposto del Codacons contro Dargen D'Amico, è Malika Ayane, questa volta, a finire nel mirino per possibile pubblicità occulta al Festival di Sanremo 2026. A sollevare il caso, sul quale ora indaga la Rai, è stata Selvaggia Lucarelli. La cantante, infatti, sponsorizza un prodotto cosmetico del marchio Veralab che si chiama come la sua canzone, Animali Notturni. L'interprete avrebbe un accordo contrattuale con l'azienda, così come dimostra il suo post Instagram in cui è correttamente riportato l'hashtag #adv (pubblicità). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malika Ayane (@damalikessa) Secondo quanto scrive La Repubblica ora la "Rai sta raccogliendo tutti gli elementi necessari per valutare relative responsabilità ed eventualmente agire a tutela dei propri diritti".