Oltre 400 turisti bloccati in Yemen ci sono anche 80 italiani Non sappiamo quando rientreremo

Oltre 400 turisti, tra cui circa 80 italiani, sono rimasti bloccati a Socotra, nell’arcipelago dello Yemen, a causa delle tensioni politiche e militari nel paese. La situazione ha impedito il rientro previsto, lasciando molti visitatori in attesa di chiarimenti sulle modalità di partenza. La remota isola, nota come le

Yemen, 400 turisti bloccati a Socotra. Oltre 80 gli italiani, "non c'è ancora data di rientro" - Centinaia di turisti, di cui un'ottantina italiani, sono bloccati nello Yemen sull'isola di Socotra dopo la chiusura dello spazio aereo nel Paese a causa della recrudescenza della violenza tra f ... msn.com

Centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra in Yemen, la Farnesina: “Tra loro oltre 80 italiani” - Più di 400 turisti, tra cui oltre 80 italiani, sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo la chiusura dello spazio aereo a causa dell'inasprirsi ... fanpage.it

Bari, nel 2025 oltre 2,6 milioni di pernottamenti registrati: la città si conferma meta turistica di punta del Sud Italia Si chiude il 2025 con numeri da record per il turismo nella città di Bari: 2.603.446 pernottamenti e 1.096.920 ospiti registrati sul portale Pay Tourist - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.