Oltre 400 turisti bloccati in Yemen ci sono anche 80 italiani Non sappiamo quando rientreremo
Oltre 400 turisti, tra cui circa 80 italiani, sono rimasti bloccati a Socotra, nell’arcipelago dello Yemen, a causa delle tensioni politiche e militari nel paese. La situazione ha impedito il rientro previsto, lasciando molti visitatori in attesa di chiarimenti sulle modalità di partenza. La remota isola, nota come le
Finale burrascoso delle vacanze nelle "Galapagos dell’Oceano Indiano" per oltre 400 turisti stranieri, tra cui un’ottantina di italiani, rimasti bloccati a Socotra, la remota isola dello Yemen indirettamente interessata dalle forti tensioni militari nella parte continentale del Paese. Voli sospesi dopo l'acuirsi del conflitto L’acuirsi del conflitto tra i separatisti sostenuti dagli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
