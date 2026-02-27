Salute | Unicatt e Gemelli Roma impegno su odissea diagnostica per malattie rare

Unicatt e Gemelli Roma hanno avviato un progetto dedicato all’odissea diagnostica delle malattie rare, un insieme che conta tra le 6.000 e le 8.000 condizioni diverse nel mondo. L’obiettivo è migliorare i percorsi di diagnosi per i pazienti e facilitare il lavoro dei professionisti sanitari coinvolti. L’iniziativa si concentra su questa problematica complessa e ancora poco affrontata nel sistema sanitario.

Le malattie rare richiedono un lungo percorso diagnostico. Iniziative innovative stanno cambiando la formazione dei professionisti in questo campo. Le malattie rare, che nel mondo oscillano tra le 6.000 e le 8.000, rappresentano una sfida significativa per i pazienti e i professionisti della salute. Secondo un'analisi recente condotta da Eurordis e pubblicata sul Journal of Human Genetics, in Europa il tempo medio necessario per ottenere una diagnosi è di circa cinque anni. Questo lungo periodo di attesa non è solo un problema per le forme ultra-rare, ma si estende anche a patologie con percorsi clinici già ben definiti. Giornata mondiale delle malattie rare, Ucb conferma impegno su innovazione e percorsi cura(Adnkronos) – In Italia oltre 2 milioni di persone vivono con una patologia rara.