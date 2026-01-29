In Italia sono più di due milioni le persone che convivono con malattie rare. In tutto il mondo, il numero sale a 300 milioni. Nonostante la diffusione, solo il 5% delle patologie ha un trattamento farmacologico specifico. Per molte di queste malattie, non esistono cure e spesso si trovano di fronte a un accesso diseguale ai farmaci e ai trattamenti necessari.

Sono oltre 2 milioni le persone affette da malattie rare in Italia, 300 milioni nel mondo. Ma un trattamento farmacologico specifico è previsto per appena il 5% delle patologie, mentre quasi mai è contemplata una cura. Ogni anno, la giornata delle malattie rare – che cade non a caso il 29 febbraio, ma è celebrata il 28 negli anni ordinari – rappresenta un momento importante per accendere i riflettori su bisogni, diritti e sfide quotidiane di pazienti, famiglie e caregiver. L’evento al ministero della Salute. Con un evento istituzionale al ministero della Salute, Uniamo rare diseases Italy ha inaugurato la campagna #UNIAMOleforze 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malattie rare, l’importanza di un accesso uniforme a farmaci e trattamenti

Approfondimenti su Malattie Rare

L'articolo esplora l'iniziativa congiunta di Uniamo e Crea Sanità dedicata a ‘MonitoRare’, focalizzata su malattie rare, farmaci e screening neonatale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Malattie Rare

Argomenti discussi: Aceruloplasminemia: capire una malattia rara e complessa - OMaR; Malattie rare, a Como un mese di eventi tra ricerca, sport e inclusione: torna Rarefuori; Al via la campagna #UNIAMOleforze 2026: il 29 gennaio inaugurazione al Ministero della Salute; I 104 farmaci approvati dall'EMA: novità per cancro, malattie rare e Alzheimer. La lista completa in pdf.

Malattie rare, l’importanza di un accesso uniforme a farmaci e trattamentiL'accesso tempestivo e omogeneo a terapie e trattamenti per le malattie rare è l'unico modo per migliorare la qualità della vita di pazienti e caregiver. lapresse.it

Malattie rare, 2 milioni di italiani colpiti: va migliorato l'accesso ad ausili, dispositivi medici, riabilitazioneSolo per il 5% delle patologie rare esistono terapie farmacologiche specifiche, quasi mai una cura definitiva. Spesso i pazienti non accedono, nell'ambito del Servizio pubblico, a trattamenti non farm ... corriere.it

Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare | Rome facebook

RARE DISEASE DAY -Il Dipartimento di Biologia insieme a Uniamo (Federazione Italiana Malattie Rare @uniamomalattierare) organizza una mattina di scienza e divulgazione dal titolo "Le frontiere dei nuovi approcci terapeutici alle malattie genetiche rare" - x.com