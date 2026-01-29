Un anziano è finito sotto inchiesta a Matelica dopo aver prelevato circa 121mila euro dal conto del fratello, di cui era amministratore di sostegno. I prelievi sono durati 16 mesi, e ora l’uomo è accusato di peculato. La vicenda si è scoperta nelle ultime settimane, mentre le indagini cercano di fare chiarezza sulle somme sottratte.

MATELICA - Nominato amministratore di sostegno del fratello, si sarebbe appropriato nell’arco di sedici mesi, di circa 121mila euro. È quanto ricostruito dal pubblico ministero Enrico Barbieri che ha contestato a un 79enne di Matelica il reato di peculato. Ieri per l’uomo era fissata l’udienza preliminare in Tribunale a Macerata dinanzi al gup Giovanni Maria Manzoni e al pubblico ministero Rosanna Buccini, ma l’udienza è stata rinviata al prossimo 22 aprile. La ricostruzione I fatti finiti al centro del procedimento risalgono agli anni 2021- 2022. In base a quanto ricostruito dalla Procura a metà marzo 2021 l’imputato era stato nominato amministratore di sostegno del fratello per assisterlo curando il suo patrimonio e la sua persona. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Prelevati 121mila euro in 16 mesi, anziano accusato di peculato a Matelica: i soldi presi dal conto del fratello di cui era amministratore di sostegno

Approfondimenti su Matelica Pecilato

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Matelica Pecilato

Argomenti discussi: Prelevati 121mila euro in 16 mesi, anziano accusato di peculato a Matelica: i soldi presi dal conto del fratello di cui era...; Cesa, blitz nella sala giochi 'fantasma': scoperte 11 slot scollegate dallo Stato, stangata da.

Prelevati 121mila euro in 16 mesi, anziano accusato di peculato a Matelica: i soldi presi dal conto del fratello di cui era amministratore di sostegnoMATELICA - Nominato amministratore di sostegno del fratello, si sarebbe appropriato nell’arco di sedici mesi, di circa 121mila euro. È ... msn.com