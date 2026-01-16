Valentino Rossi e la battaglia legale con Graziano | ha denunciato la compagna del padre migliaia di euro prelevati dal suo conto

Valentino Rossi è coinvolto in una controversia legale con Graziano, il padre. La causa riguarda una denuncia presentata dalla compagna di Graziano, accusata di aver prelevato ingenti somme dal conto di Rossi. La disputa evidenzia tensioni familiari e questioni finanziarie, portando il campione a confrontarsi con una situazione legale complessa. Di seguito, i dettagli sulla vicenda che sta attirando l’attenzione dei media italiani.

Dalle piste ai tribunali. Valentino Rossi contro il padre. O meglio, contro la compagna di papà Graziano. Il nove volte campione del mondo della MotoGp ha infatti denunciato – come riporta Il Resto del Carlino – l'attuale fidanzata di Graziano, oggi 71enne e anche lui ex motociclista, per circonvenzione d'incapace. Valentino Rossi accusa la 55enne di aver prelevato dal conto del padre diverse migliaia di euro ( 176mila per la precisione), più altri 34mila in contanti, approfittando della sua condizione di debolezza. Ma per comprendere bene la questione bisogna fare un passo indietro. Nel 2024 Valentino Rossi aveva chiesto e ottenuto di diventare amministratore di sostegno di Graziano: una perizia medica di parte aveva infatti stabilito che il padre fosse fragile e incapace di provvedere a sé stesso, pur potendo continuare a guidare l'auto e persino partecipare a gare di rally, altra sua passione dopo il ritiro.

