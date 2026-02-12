IA e Supply Chain | Oracle rivoluziona la gestione con nuovi agenti cloud per ottimizzare processi e ridurre i costi

Oracle lancia nuovi agenti cloud per migliorare la gestione della supply chain. La multinazionale introduce strumenti di intelligenza artificiale nella sua piattaforma Fusion Applications, puntando a rendere i processi più efficienti e a risparmiare sui costi. Il passo mira a rispondere alle richieste di aziende sempre più digitalizzate e attente all’innovazione.

Oracle punta sull’IA per rivoluzionare la supply chain globale. Oracle ha ampliato la sua piattaforma cloud Fusion Applications con nuovi agenti di intelligenza artificiale (IA) dedicati alla gestione della supply chain. L’obiettivo è ottimizzare processi complessi come pianificazione, approvvigionamento, manutenzione, logistica e gestione degli ordini, offrendo alle aziende strumenti per affrontare le sfide di un mercato globale in rapida evoluzione. I nuovi strumenti sono immediatamente disponibili per i clienti senza costi aggiuntivi. La supply chain sotto pressione: un’esigenza di innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 16 gennaio all’università D’Annunzio di Pescara si svolgerà il seminario “Supply chain gamification” con la partecipazione di Anass Ettabari, senior manager e cofondatore di NextStep Academy.

