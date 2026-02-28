Maestra non maestro | a Sanremo la rivendicazione rock della salentina Carolina Bubbico

A Sanremo, durante il momento dedicato alle cover, la cantante salentina Carolina Bubbico ha interrotto la presentazione con un messaggio che rivendicava l’uso del termine “maestra” anziché “maestro”. La scena si è svolta tra luci, ospiti e dichiarazioni di rito, ma quella semplice frase ha catturato l’attenzione e ha suscitato reazioni tra il pubblico e i partecipanti.

Durante il lancio delle cover a Sanremo, in mezzo a luci, ospiti e dichiarazioni di rito, è successo qualcosa di minuscolo e potentissimo insieme. In un mondo in cui ancora (!) molte donne scelgono il maschile come forma di riconoscimento del proprio ruolo - sindaco, presidente, maestro - la salentina Carolina Bubbico ha preso il microfono e ha corretto con naturalezza: “maestra”. Un gesto politico nel senso più alto e quotidiano del termine. La direttrice d’orchestra più rock del momento, presenza magnetica e postura musicale solidissima, ieri ha confermato di essere molto più di una figura tecnica sul palco dell’Festival di Sanremo. Accanto a DITOBELLAPIAGA e Tony Pitoni ha costruito una cover potente, stratificata, piena di carattere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

