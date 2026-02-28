Madonna in corsetto conquista Milano tra pizzo e raso la sorpresa alla Fashion Week 2026

Durante la Fashion Week di Milano, una celebrità ha attirato l'attenzione indossando un corsetto in pizzo e raso, creando scompiglio tra il pubblico presente. La scena si è svolta tra sguardi curiosi e fotografie scattate da fan e giornalisti, mentre la protagonista ha sfilato tra le passerelle. L'evento si è concluso con la sua uscita, lasciando molti a parlare dell'originale scelta di stile.

La Milano Fashion Week non è solo moda. O meglio, è per la maggior parte moda, ma la vera magia avviene quando questa riesce a uscire dai contorni (importantissimi, sia chiaro) delle passerelle, per mischiarsi trasversalmente ad ulteriori campi artistici, coinvolgendo professioni, sensibilità ed animi. Tutto questo è successo alla sfilata autunno inverno 20262027 di Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week 2026 in cui, a sorpresa, si è presentata Madonna, regina indiscussa della musica Pop e icona formidabile di stile. L'attenzione del front row è stata tutta sua e sul suo look, una creazione dell'intramontabile duo protagonista dell'evento, che alla perfezione ha incarnato l'animo rock, sensuale e fuori dagli schemi di Madonna.