Maceratese il bilancio al giro di boa Ruani | C’è da essere soddisfatti
Il campionato della Maceratese si avvicina alla pausa natalizia con un bilancio positivo. Con 23 punti maturati nel girone d’andata, la squadra si mostra in buona forma, evidenziando prestazioni solide e una difesa efficace. Il tecnico Ruani commenta: “C’è da essere soddisfatti”, evidenziando la soddisfazione per i risultati ottenuti, anche se riconosce che potevano essere alcuni punti in più. Un buon punto di partenza per il proseguimento della stagione.
"Il girone d’andata si è chiuso bene per la prestazione, per la vittoria, per la porta inviolata, perché abbiamo 23 punti, anche se avremmo potuto averne qualcuno in più. L’unica nota negativa è la mancanza di tifosi contro il Chieti e nelle prossime quattro trasferte". Edoardo Ruani, centrocampista offensivo della Maceratese, tira le somme al giro di boa dopo la vittoria sul Chieti. "Siamo cresciuti – il giocatore ripercorre la prima metà di stagione – sapendo di dover migliorare molto. All’inizio abbiamo fatto fatica a entrare nella categoria, poi siamo andati in crescendo e, tolta la prova contro Ancona, la squadra ha sempre offerto buone prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Maceratese, il derby visto da Ruani: "Daremo tutto, ci servono i punti"
Leggi anche: Il bilancio del Con.Ami, utile di 6,2 milioni al giro di boa del 2025. Ma proiezione in calo
Maceratese, il bilancio al giro di boa. Ruani: "C’è da essere soddisfatti" - "Il girone d’andata si è chiuso bene per la prestazione, per la vittoria, per la porta inviolata, perché abbiamo 23 punti, anche se avremmo potuto averne qualcuno in più. msn.com
Silvetti, 'sui lavori del Pnrr rispetto dei tempi in quasi tutti i cantieri'. Il sindaco di Ancona presenta in Consiglio il bilancio di previsione 2026-2028 #ANSA - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.