Il campionato della Maceratese si avvicina alla pausa natalizia con un bilancio positivo. Con 23 punti maturati nel girone d’andata, la squadra si mostra in buona forma, evidenziando prestazioni solide e una difesa efficace. Il tecnico Ruani commenta: “C’è da essere soddisfatti”, evidenziando la soddisfazione per i risultati ottenuti, anche se riconosce che potevano essere alcuni punti in più. Un buon punto di partenza per il proseguimento della stagione.

"Il girone d’andata si è chiuso bene per la prestazione, per la vittoria, per la porta inviolata, perché abbiamo 23 punti, anche se avremmo potuto averne qualcuno in più. L’unica nota negativa è la mancanza di tifosi contro il Chieti e nelle prossime quattro trasferte". Edoardo Ruani, centrocampista offensivo della Maceratese, tira le somme al giro di boa dopo la vittoria sul Chieti. "Siamo cresciuti – il giocatore ripercorre la prima metà di stagione – sapendo di dover migliorare molto. All’inizio abbiamo fatto fatica a entrare nella categoria, poi siamo andati in crescendo e, tolta la prova contro Ancona, la squadra ha sempre offerto buone prestazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, il bilancio al giro di boa. Ruani: "C’è da essere soddisfatti"

