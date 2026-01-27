Ruani | Maceratese tanti sforzi per nulla

La partita tra Maceratese e Sora ha visto una prestazione combattiva da parte della squadra locale, ma il risultato finale non ha premiato gli sforzi. Edoardo Ruani, centrocampista della Maceratese, ha commentato la partita, sottolineando la sensazione di aver avuto le possibilità di vincere, ma senza riuscirci. Questo incontro evidenzia l’equilibrio e le sfide nel campionato di calcio regionale.

"Sul campo avevamo la sensazione di poter vincere, e invece". Edoardo Ruani, centrocampista offensivo della Maceratese, ricorda cosa provato durante la partita persa contro il Sora. "Sotto porta – aggiunge – dovevamo essere più lucidi e concreti, abbiamo creato tanto mentre loro hanno sfruttato le due opportunità costruite. In campo si è vista la netta differenza tra le squadre, ma il risultato dice altro. Alla fine la Maceratese ha fatto una buona prestazione e sono convinto che i risultati arriveranno con altre simili prove". Però anche in altre occasioni gli avversari si sono complimentati con i biancorossi per la prestazione ma i 3 punti sono stati presi da Vigor Senigallia, Teramo, Ostiamare.

