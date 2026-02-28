Ma quale patriarcato Francesca Lollobrigida rivendica orgogliosa il titolo di mamma d’oro e smonta femministe e deliri social

Francesca Lollobrigida si definisce orgogliosamente “mamma d’oro” e critica le femministe e i discorsi social. Dopo aver vinto il suo primo oro, si è mostrata in un abbraccio con Tommaso, diventando un’immagine simbolo dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La sua posizione e le sue parole hanno attirato l’attenzione sui social e sui media.

L’abbraccio con Tommaso dopo il primo oro è l’immagine simbolo dei suoi Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Un’immagine, e un valore, che Francesca Lollobrigida rivendica orgogliosamente e sui cui rilancia: «Non vedo l’ora di incorniciarla». Eppure, al netto di rivendicazioni e affermazioni, foto e post sui social, c’è un fantasma che ai aggira per le redazioni dei giornaloni del mainstream e nei salotti della sinistra Ztl: il fantasma della maternità. Non quella sbandierata come “scelta individuale” o “diritto all’autodeterminazione”, ma quella vissuta con orgoglio. Naturalezza. E, “orrore degli orrori”, come completamento dell’identità di una donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

