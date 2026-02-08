Mamma mamma L’intervista dell’oro di Francesca Lollobrigida con il suo piccolo di tre anni spopola sui social – Il video

Su Instagram sta facendo il giro del web il video di Francesca Lollobrigida, medaglia d’oro ai 3000 metri di pattinaggio di velocità a Milano Cortina. La campionessa si riprende mentre, con un sorriso, ascolta il suo bambino di tre anni che le ripete “mamma, mamma” in continuazione. Un momento semplice e naturale, che mostra il lato più umano di una atleta di successo.

Come tutti i genitori quando lavorano, con un tenerissimo «mamma, mamma» continuo. Sta diventando virale sui social l’intervista di Francesca Lollobrigida, medaglia d’oro nei 3000 metri pattinaggio di velocità, primo oro per l’Italia alle Olimpiadi Milano Cortina. La campionessa cerca di rispondere all’inviato di Rai Sport, mentre il suo piccolo, di tre anni, cerca di rubarle l’attenzione. Una delle interviste più divertenti di sempre grazie alla guest star Tommaso ahah pic.twitter.comvPgkzLBeoa — Tintintin (@t1nt1nt1) February 7, 2026 Lollobrigida si è regalata l’oro nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Lollobrigida Medaglia

Mamma Francesca Lollobrigida si è stretta forte al suo piccolo Tommaso, appena nato a Roma.

Francesca Lollobrigida, nota campionessa di short track, ha vissuto un momento molto speciale a Milano Cortina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lollobrigida Medaglia

Argomenti discussi: Carlo Conti ricorda con commozione la mamma: Mi ha tirato su da sola; Carlo Conti in lacrime ricorda la mamma: So che devo molto a quella donna straordinaria; Scialpi: Ho rinunciato alla musica per stare vicino a mia madre, ho sofferto tanto; Emma Marcegaglia: Radici e valori forti, prepararsi, studiare sempre. L’impresa più difficile? Essere una brava mamma.

«Mamma, mamma». L’intervista dell’oro di Francesca Lollobrigida, con il suo piccolo di tre anni, spopola sui social – Il videoCome tutti i genitori quando lavorano, con un tenerissimo «mamma, mamma» continuo. Sta diventando virale sui social l’intervista di Francesca Lollobrigida, medaglia d’oro nei 3000 metri pattinaggio di ... open.online

Carlo Conti in lacrime mentre parla della mamma che lo ha cresciuto da sola: ''Molto del merito di quello che sono va a leiCarlo Conti in lacrime mentre parla della mamma che lo ha cresciuto da sola: ''Molto del merito di quello che sono va a lei ... gossip.it

Quella con il cappuccetto blu e gli occhiali rosa. Francesca Lollobrigida si è segnalata così al Presidente della Repubblica il giorno della visita al Villaggio, ma ha mentito. Il primo oro dei nostri Giochi è una pattinatrice spericolata. È quella che porta il figlio di tr facebook

Francesca Lollobrigida, Oro di mamma x.com