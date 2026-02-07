Mamma Francesca Lollobrigida si è stretta forte al suo piccolo Tommaso, appena nato a Roma. La scena è stata semplice ma carica di emozione: dopo aver affrontato ore di attesa, alla fine è arrivato il momento di abbracciare il suo bambino. La sala parto si è riempita di lacrime e sorrisi, mentre tutti aspettavano di vedere il volto di Tommaso. Un’immagine di gioia pura, che ha preso tutti di sorpresa.

Roma, 7 febbraio 2026 – Prima la concentrazione, la fatica, poi l’ansia, la speranza e infine la gioia, le lacrime e la corsa verso il piccolo Tommaso. Così Francesca Lollobrigida, che ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri pattinaggio di velocità, primo oro per l’Italia alle Olimpiadi Milano Cortina, ha vissuto gli interminabili attimi della gara. L’abbraccio al piccolo Tommaso. La campionessa dello speed skating – che come ormai tante altre donne ha fatto della maternità una forza e non un limite – è scattata come una freccia a cercare il suo bambino di neanche 3 anni sugli spalti per avvolgerlo in un abbraccio pieno di emozione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'abbraccio di mamma Francesca Lollobrigida al piccolo Tommaso è... oro puro

Francesca Lollobrigida, nota campionessa di short track, ha vissuto un momento molto speciale a Milano Cortina.

Francesca Lollobrigida passa dall’argento di Pechino 2022 all’oro di Milano Cortina 2026.

Francesca Lollobrigida vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 conquistando il titolo nei 3000 metri di pattinaggio nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Per la Nazionale italiana è la terza medaglia dall’inizio dei Giochi. Segui facebook

#MilanoCortina2026 Giochi Olimpici Invernali 2026 “Il primo #oro per l’Italia è sempre un’emozione. Ancora di più quando arriva da un’atleta della #Difesa. Complimenti a Francesca Lollobrigida, Primo Aviere Scelto dell’ #AeronauticaMilitare, che nel giorno d x.com