Durante la serata delle Cover a Sanremo 2026, si è verificato un episodio tra Laura Pausini e Carolina Bubbico, con quest’ultima che ha corretto la cantante in diretta nazionale. La discussione si è svolta in modo rapido e diretto, attirando l’attenzione sul palco dell’Ariston. La Maestra, che ha guidato l’orchestra, ha partecipato alla scena, creando un momento di tensione tra i presenti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il botta e risposta con Laura Pausini all'Ariston diventa un manifesto. Chi è la direttrice d'orchestra salentina che ha già vinto il Festival a soli 25 anni Durante la serata delle Cover di Sanremo 2026, un botta e risposta fulmineo tra Laura Pausini e Carolina Bubbico ha scosso la liturgia dell’Ariston. Mentre la Pausini si apprestava a presentare Ditonellapiaga, ha introdotto la direttrice d’orchestra con il classico titolo di «maestro». La correzione è arrivata in diretta nazionale, secca e decisa: «Chiamami maestra», ha esclamato Bubbico dal podio, riaprendo una delle questioni linguistiche più dibattute della musica italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma chi è la direttrice d’orchestra (anzi, la Maestra) che non ha avuto paura di correggere la Pausini in diretta nazionale?

Sparatoria a Milano, il poliziotto che ha sparato alla testa del 28enne: «Ho avuto paura, non pensavo di uccidere». Chi era la vittimaSi cerca di fare chiarezza su cosa è avvenuto intorno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 gennaio, in via Impastato, nel quartiere Rogoredo di...

Sparatoria a Milano, il poliziotto che ha colpito alla testa il 28enne: «Ho avuto paura, non pensavo di uccidere». Chi era la vittimaSi cerca di fare chiarezza su cosa è avvenuto intorno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 gennaio, in via Impastato, nel quartiere Rogoredo di...

Contenuti utili per approfondire Maestra.

Temi più discussi: Chi è Eddie Brock, al Festival di Sanremo dall'Aurelio; Chi è Sal Da Vinci, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Per sempre sì. FOTO; Chi è Pilar Fogliati che condurrà la seconda serata di Sanremo 2026 ma che avrebbe potuto condurre tutto il Festival (moltiplicandosi nei suoi incredibili ruoli); Chi è Olly, l'artista genovese vincitore di Sanremo 2025 con Balorda nostalgia.

Salvini, gaffe su Ermal Meta: Chi si integra è benvenuto. Lui: La bestemmia è silenzio su GazaE Adriano Celentano dà il suo endorsement sui social al musicista albanese: Impossibile che tu non vinca. E anche la street artist Laika lo supporta ... repubblica.it

AlmaDiploma, sorpresa liceo classico. Sempre meno iscritti, ma chi riesce a finirlo non si pente della scelta. Nessun altro liceo ha un gradimento così altoMale il linguistico: più della metà dei diplomati non lo rifarebbe. I dati della XXIII indagine di AlmaDiploma su 24.000 diplomati del 2025 ... corriere.it

Maestra Paola De Marco - facebook.com facebook