In un incidente avvenuto a Milano, un poliziotto ha sparato a un 28enne nel quartiere di Rogoredo. La sparatoria, ancora sotto indagine, ha suscitato attenzione sulla dinamica e sulle circostanze. La vittima è stata colpita alla testa e si cerca di chiarire cosa sia accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 26 gennaio.

Si cerca di fare chiarezza su cosa è avvenuto intorno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 gennaio, in via Impastato, nel quartiere Rogoredo di Milano. Si tratta di una nota zona di spaccio. Lì, intorno alle 18, un poliziotto ha esploso un colpo di pistola: il proiettile ha centrato alla testa Abderrahim Mansouri, un ragazzo di 28 anni di origine marocchine, già noto alle forze dell'ordine. Ucciso a 28 anni da un poliziotto: l'alt dell'agente, la pistola (a salve) puntata contro e gli spari. Cosa è davvero successo Indagato per omicidio L'agente in borghese della squadra investigativa del commissariato Mecenate, come riporta il Corriere della Sera, è ora indagato per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sparatoria a Milano, il poliziotto che ha colpito alla testa il 28enne: «Ho avuto paura, non pensavo di uccidere». Chi era la vittima

